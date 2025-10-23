Besi en Shell zetten AEX-index op nieuw record

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak tikte donderdag een nieuw recordniveau aan, mede dankzij een sterke koerswinst van Besi. Het chipbedrijf uit Duiven zag de omzet en winst dalen in het afgelopen kwartaal, maar ontving flink meer nieuwe orders. Door de sterke orders rekent Besi voor het huidige kwartaal op een omzetstijging van tussen de 15 en 25 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2025. Het aandeel werd daarop ruim 7 procent hoger gezet.

Shell, een zwaargewicht in de AEX, profiteerde van de hogere olieprijzen en steeg 2 procent. Olie werd duurder door de aangekondigde sancties van de Verenigde Staten tegen Rosneft en Lukoil, de grootste Russische olieproducenten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 972,63 punten. De AEX scherpte woensdag ook al het tussentijdse recordniveau aan op een stand van 971,42 punten, maar eindigde onder het slotrecord van 966,94 punten dat op 6 oktober werd bereikt.