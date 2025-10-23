Schoof: belangrijk dat VS sancties tegen Rusland neemt

BRUSSEL (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof vindt het "erg belangrijk" dat de VS sanctiemaatregelen nemen tegen twee Russische oliemaatschappijen Rosneft en Lukoil. Dat zei Schoof bij aankomst in Brussel, waar de EU-leiders donderdag voor een top aanwezig zijn. Eveneens belangrijk is het negentiende EU-sanctiepakket dat de lidstaten hebben vastgesteld.

"We hebben vaak aangedrongen bij Amerika om druk te zetten op Rusland. Ik denk dat het goed is dat dat nu is gebeurd", zei Schoof.

Nederland is voor het gebruik van de bevroren Russische tegoeden voor een renteloze lening van 141 miljard euro aan Oekraïne. Schoof snapt de bezwaren van België, maar benadrukt ook dat Oekraïne snel veel geld nodig heeft. Oekraïne moet zelf beslissen waar het geld aan wordt besteed, vindt Schoof.

"We moeten er goed naar kijken, maar het is een belangrijke bron voor financiering. Het zijn Russische tegoeden en Rusland is ook de agressor."