ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Japanse autofabrikanten vrezen chiptekort door Nederlands bedrijf

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 9:02
anp231025081 1
TOKIO (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Japanse fabrikanten van auto-onderdelen hebben te horen gekregen dat een Nederlandse chipproducent mogelijk geen leveringen meer kan garanderen. Dit meldt de branchevereniging Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). De organisatie zegt niet om welk bedrijf het gaat. Mogelijk gaat het om Nexperia.
Wel zegt JAMA dat de chip een belangrijk onderdeel is en dat de leveringsproblemen een "ernstige impact" zullen hebben op de wereldwijde productie van Japanse autofabrikanten. Onder meer Toyota, Honda en Nissan zijn aangesloten bij JAMA. Volgens de voorzitter van de koepelorganisatie werken leden samen met producenten van auto-onderdelen om het probleem aan te pakken.
Volkswagen meldde woensdag korte productiebeperkingen niet te kunnen uitsluiten door de leveringsproblemen bij het chipbedrijf. Vorige week werd al bekend dat sommige toeleveranciers van de Duitse autofabrikant BMW door het geschil bij de chipproducent uit Nijmegen zijn geraakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

ANP-535964606

Klopt het wel dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland komen, zoals Eerdmans zegt?

ANP-431542327

Dit is waarom Marco Borsato's familie volgende week afwezig is bij de rechtszaak

ANP-539717687

Rob Jetten baalt van partijleden: ‘Nog steeds groot voorstander van gekozen premier’

Loading