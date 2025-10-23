Japanse autofabrikanten vrezen chiptekort door Nederlands bedrijf

TOKIO (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Japanse fabrikanten van auto-onderdelen hebben te horen gekregen dat een Nederlandse chipproducent mogelijk geen leveringen meer kan garanderen. Dit meldt de branchevereniging Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA). De organisatie zegt niet om welk bedrijf het gaat. Mogelijk gaat het om Nexperia.

Wel zegt JAMA dat de chip een belangrijk onderdeel is en dat de leveringsproblemen een "ernstige impact" zullen hebben op de wereldwijde productie van Japanse autofabrikanten. Onder meer Toyota, Honda en Nissan zijn aangesloten bij JAMA. Volgens de voorzitter van de koepelorganisatie werken leden samen met producenten van auto-onderdelen om het probleem aan te pakken.

Volkswagen meldde woensdag korte productiebeperkingen niet te kunnen uitsluiten door de leveringsproblemen bij het chipbedrijf. Vorige week werd al bekend dat sommige toeleveranciers van de Duitse autofabrikant BMW door het geschil bij de chipproducent uit Nijmegen zijn geraakt.