Oude Kerk Delft denkt ontwerper afbeelding Piet Hein te weten

door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 17:49
DELFT (ANP) - De Oude Kerk in Delft denkt te weten wie de vorig jaar ontdekte grafschildering van Piet Hein (1577-1629) heeft bedacht. Het gaat om de Amsterdamse beeldhouwer Pieter de Keyser, die in dezelfde kerk ook het grafmonument van de zeevaarder maakte.
De muurschildering uit circa 1637 werd ontdekt tijdens de restauratie van het grafmonument. Uit onderzoek kwam naar voren dat de tekening opvallende overeenkomsten had met een voorstelling van graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, een neef van Willem van Oranje.
De schildering van de veroveraar van de Spaanse zilvervloot werd gevonden nadat een plaat met een tekst werd losgemaakt. Vermoedelijk was het bedoeld als tijdelijk gedenkteken totdat het grafmonument klaar was. Piet Hein is er knielend en biddend op te zien.
In eerste instantie werd gedacht dat Hendrick van Vliet mogelijk de schilder was. De Oude Kerk denkt nu dat medewerkers uit het atelier van De Keyser de schildering aanbrachten. De Oude Kerk laat weten dat de muurschildering nog enkele weken te zien is.
