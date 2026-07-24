Besi verder omlaag op Damrak, vastgoedbedrijf WDP daalt na fusie

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag voorzichtig begonnen. Besi ging verder omlaag en verloor ruim 2 procent. De chiptoeleverancier raakte een dag eerder al ruim 7 procent kwijt na publicatie van de resultaten. WDP zag een stevige openingswinst snel verdampen en daalde ruim 1 procent. Het vastgoedbedrijf kondigde een fusie aan met de Franse branchegenoot Argan. Door de samenvoeging ontstaat een vastgoedconcern met een waarde van 13 miljard euro.

De algehele stemming op de beurzen was terughoudend. Naast de stroom van bedrijfsresultaten verwerkten beleggers de aankondiging van de Verenigde Staten van nieuwe importheffingen van 10 en 12,5 procent voor zestig handelspartners, waaronder de Europese Unie. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1087,02 punten. De AEX eindigde donderdag nog 1,3 procent lager, mede door het forse koersverlies van Besi.