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Brussel: nieuwe Amerikaanse heffing in lijn met handelsakkoord

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 9:21
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BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie verwacht dat de Verenigde Staten zich blijven houden aan de voorwaarden van hun eerder gesloten handelsdeal. Volgens Brussel botsen de nieuwe Amerikaanse heffingen niet met dat akkoord, waarin al sprake was van Amerikaanse tarieven van 15 procent voor de meeste Europese producten.
De Verenigde Staten hebben nieuwe tarieven van 10 en 12,5 procent opgelegd aan goederen van zestig handelspartners, waaronder de EU en China. De EU is echter een van de weinige waarbij de nieuwe tarieven niet bovenop de reeds bestaande heffingen voor de 'meest begunstigde natie' komen.
"De EU neemt er positief nota van dat deze uitkomst in lijn is met de Amerikaanse tariefafspraken die zijn overeengekomen", heeft een woordvoerder van de commissie laten weten.
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