Besi wint op beurs na ordergroei, Heineken zakt na vertrek topman

Economie
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 9:19
anp120126078 1
AMSTERDAM (ANP) - Besi behoorde maandag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier heeft in het vierde kwartaal van 2025 voor ongeveer 250 miljoen euro aan nieuwe orders binnengekregen. Dat is een stijging van 43 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dankzij de sterke ordergroei verwacht het bedrijf dat de omzet, de brutowinstmarge en de operationele kosten in het laatste kwartaal van 2025 aan "de gunstige kant" van de eerder afgegeven verwachtingen zullen liggen.
Het aandeel Besi werd 8 procent hoger gezet. Heineken zakte 2,7 procent. Topman Dolf van den Brink treedt op 31 mei af na bijna zes jaar de baas te zijn geweest bij de bierbrouwer.
De algehele stemming op de beurzen was terughoudend door de verdere politieke druk op de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 990,81 punten. De index steeg vrijdag ruim 2 procent en hervatte daarmee de opmars richting de historische grens van 1000 punten.
