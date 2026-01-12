Canadese tennisser Raonic beëindigt carrière

OTTAWA (ANP/AFP) - De Canadese tennisser Milos Raonic heeft officieel zijn carrière beëindigd. De 35-jarige voormalige nummer 3 van de wereld speelde zijn laatste wedstrijd tijdens de Olympische Spelen in 2024, waarna hij door blessures niet meer in actie kwam.

"Dit is een moment waarvan je weet dat het ooit zal komen, maar op de een of andere manier voel je je er nooit helemaal klaar voor," schreef Raonic op sociale media. "Ik ben erg gelukkig dat ik mijn dromen heb kunnen waarmaken."

Raonic veroverde tijdens zijn carrière acht ATP-titels en bereikte als eerste Canadese man de finale van een grandslamtoernooi. Hij stond in 2016 in de eindstrijd van Wimbledon, waarin hij verloor van de Brit Andy Murray.