Drukte bij loodgieters door lekkages en waterschade bij dooi

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 9:38
anp120126086 1
WOERDEN (ANP) - Loodgieters, dakdekkers en rioolservicebedrijven krijgen het de komende dagen extra druk nu de temperaturen weer gaan oplopen. Techniek Nederland verwacht dat de dooi tot veel problemen met dakgoten, waterleidingen en rioleringen zal leiden. "In veel gevallen wordt de schade door vorst en sneeuw pas zichtbaar wanneer het gaat dooien", zegt een woordvoerder. "Zonder tijdige controle kan dit leiden tot lekkages, waterschade en hoge herstelkosten."
Als het vriest, kan het water in leidingen, dakgoten en regenpijpen bevriezen en daardoor uitzetten. Dat kan leiden tot scheurtjes en losgeraakte verbindingen. Wanneer het water ontdooit, kan het gaan lekken.
De brancheorganisatie adviseert mensen daarom extra alert te zijn op bijvoorbeeld onverklaarbare vochtplekken, een dalende waterdruk of lekkende koppelingen bij water- en cv-leidingen. Ook is het goed om dakgoten en regenafvoeren te controleren op eventuele beschadigingen.
