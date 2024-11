Beslissing over overname Spaanse bank Sabadell vertraagd

BILBAO (ANP/BLOOMBERG) - De Spaanse concurrentiewaakhond CNMC heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen over de vijandige overname van de bank Sabadell door BBVA, de op een na grootste bank van Spanje. De toezichthouder gaat het onderzoek uitbreiden om zo ook zienswijzen van derden mee te nemen. Daardoor kan het nog maanden duren voordat er duidelijkheid komt over de overname.

In de volgende fase van het onderzoek kan ook Sabadell argumenten presenteren, iets wat eerder nog niet mogelijk was. Sabadell wees een eerder bod van Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, zoals BBVA voluit heet, af omdat het te laag zou zijn. Een hoger bod wilde BBVA echter niet doen. Volgens Sabadell zouden beleggers bovendien beter af zijn als de bank zelfstandig blijft.

Door de samenvoeging zou een nieuwe Spaanse grootbank ontstaan met een gezamenlijke balans van ruim 1 biljoen euro. Het is de tweede keer dat BBVA zijn rivaal Sabadell probeert over te nemen. Eind 2020 voerden de twee banken kortstondige onderhandelingen over een mogelijke samenvoeging. Toen konden ze het ook niet eens worden over de prijs.