Europese tour naar 42 golftoernooien en record aan prijzengeld

DUBAI (ANP) - De Europese tour dijt in het komende seizoen verder uit naar 42 golftoernooien in 26 verschillende landen. Het prijzengeld stijgt naar een recordhoogte van omgerekend 144 miljoen euro. Het prijzengeld van de vier majors is daar niet bij inbegrepen.

De DP World Tour, de commerciële naam van de Europese tour, kondigde bij de presentatie van de speelkalender de terugkeer aan van het Turks Open (8-11 mei) en het Oostenrijks Open (29 mei - 1 juni). Het KLM Open, dat wordt gehouden op The International bij Amsterdam (5-8 juni), blijft vast onderdeel van de tour. Het prijzengeld bedraagt omgerekend ruim 2,3 miljoen euro.

De Ryder Cup maakt in 2025 ook deel uit van de tour. De tweejaarlijkse continentale strijd tussen Amerika en Europa vindt plaats in Farmingdale (New York) van 26 tot en met 28 september.

De Europese tour begint eind november met een toernooi in Australië en eindigt als ieder jaar half november in Dubai.

Vooralsnog zijn Joost Luiten en Darius van Driel de enige Nederlanders met een vaste speelkaart op de Europese tour. Mogelijk voegt Wil Besseling zich daar nog bij. Hij staat er in het laatste kwalificatietoernooi, dat woensdag afsluit in het Spaanse Tarragona, goed voor.