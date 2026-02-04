ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bessent: Amerikaanse volk is vertrouwen in Fed kwijtgeraakt

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 19:31
anp040226237 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse volk heeft het vertrouwen in de centralebankenkoepel Federal Reserve verloren omdat de Fed de inflatie uit de hand heeft laten lopen en het inkomen van huishoudens heeft beschadigd door de rente niet sterker te verlagen. Dat heeft minister van Financiën Scott Bessent gezegd tegen de vaste commissie financiën van het Huis van Afgevaardigden in het Congres.
Volgens Bessent is de onafhankelijkheid van de Fed gebaseerd op het vertrouwen van Amerikanen in de centrale bank. De laatste tijd waren er grote zorgen over die onafhankelijkheid na de felle aanvallen op Fed-voorzitter Jerome Powell door president Donald Trump. De Fed zou volgens hem te langzaam zijn met het verlagen van de rente. Daarnaast heeft het ministerie van Justitie een onderzoek geopend naar de Fed vanwege de renovatiekosten van het hoofdkantoor, wat eveneens voor onrust zorgde.
Bessent zei dat Trump het recht heeft om openbare kritiek te uiten op het Fed-beleid, net als alle andere politici en mensen.
De termijn van Powell loopt in mei af en Trump droeg vorige week een kandidaat voor om de toppositie bij de Fed te gaan vervullen en Powell op te volgen. Die kandidaat Kevin Warsh was eerder gouverneur bij de centrale bank. Warsh werd in 2017 nog gepasseerd door Trump voor het voorzitterschap van de Fed. Toen droeg Trump Powell voor. Een speciale commissie van de Senaat moet de keuze voor Warsh nog goedkeuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

Loading