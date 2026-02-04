ECONOMIE
Gesprek Oekraïne, Rusland en VS in Abu Dhabi donderdag verder

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 19:36
anp040226240 1
ABU DHABI (ANP/AFP/RTR) - De eerste dag van de nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en Rusland met de VS als bemiddelaar is woensdag in Abu Dhabi afgerond. De onderhandelingen over een vredesregeling voor Oekraïne gaan volgens plan donderdag verder, aldus betrokkenen.
"Het werk was inhoudelijk en productief, met de focus op concrete stappen en praktische oplossingen", zei de Oekraïense onderhandelaar Roestem Oemjerov. Ook een Amerikaanse functionaris noemde de gesprekken productief.
Volgens Oemjerov is het ook mogelijk dat er een nieuwe gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne wordt afgesproken.
Oostelijke regio Donetsk
De VS hebben het afgelopen jaar druk uitgeoefend op Oekraïne en Rusland om een vredesdeal te sluiten. Er was eerder dit jaar ook al overleg in Abu Dhabi, maar er lijkt nog geen uitzicht op een doorbraak.
Een van de meest gevoelige kwesties is de eis van Rusland dat Oekraïne zijn troepen terugtrekt uit de hele oostelijke regio Donetsk, waar op dit moment nog belangrijke Oekraïense verdedigingslinies liggen. Net als het lot van de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, die zich in een door Rusland bezet gebied bevindt.
De tweedaagse onderhandelingen vinden plaats ondanks de hervatting van Russische aanvallen op de energie-infrastructuur van Oekraïne. Lokale autoriteiten meldden de afgelopen dagen dat miljoenen mensen opnieuw zonder elektriciteit en verwarming zaten, terwijl het land te maken heeft met temperaturen ver onder nul.
