Dorenbos pakt zilver op omnium bij EK baanwielrennen

Sport
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 18:59
anp040226234
KONYA (ANP) - Yanne Dorenbos heeft op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya de zilveren medaille op het onderdeel omnium veroverd. De 25-jarige Castricummer moest in de meerkamp zijn meerdere erkennen in de Portugees Iúri Leitão, die hem op de puntenkoers te snel af was.
Dorenbos stond na de onderdelen scratch, temporace en afvalkoers nog op de eerste plaats. Hij had een voorsprong van 10 punten op vier achtervolgers, onder wie Leitão en de Brit Henry Hobbs.
De beslissing moest vallen op de puntenkoers, een wedstrijd over honderd ronden met tien sprints om de punten. De pas 18-jarige Hobbs greep de virtuele leiding gedurende de koers, maar de jonge Brit viel weg nadat een groepje met Dorenbos en Leitão wegreed. Hobbs werd uiteindelijk vierde in het klassement, na de Duitser Roger Kluge.
Mischa Bredewold eindigde als vierde op het onderdeel achtervolging. De 25-jarige Nederlandse verloor in de strijd om het brons van de Britse Millie Couzens. Haar landgenote Josie Knight veroverde het goud.
