Bessent: het is aan China om te de-escaleren in de handelsoorlog

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering staat in contact met China, maar het is aan Beijing om de eerste stap te zetten in het de-escaleren van het conflict over importheffingen, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent.

"We zullen zien waar dit naartoe gaat. Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, vind ik dat het aan China is om te de-escaleren, omdat zij vijf keer meer aan ons verkopen dan wij aan hen. Dus die tarieven van 125 procent zijn onhoudbaar", aldus Bessent in een interview met nieuwszender CNBC. De VS hebben de heffing op de meeste Chinese goederen verhoogd tot 145 procent, waarna China een tegentarief van 125 procent invoerde op Amerikaanse producten.

Dat China bepaalde goederen van heffingen heeft vrijgesteld, wijst erop dat ze interesse hebben in het verminderen van de spanningen, stelt Bessent verder.