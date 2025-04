Oekraïense minister wil niet wachten tot 8 mei met bestand

KYIV (ANP) - Oekraïne wil dat er per direct een staakt-het-vuren met Rusland komt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha in reactie op het bestand dat eenzijdig door de Russische president Vladimir Poetin is uitgeroepen voor 8 tot en met 10 mei. "Waarom wachten tot 8 mei?" schrijft Sybiha op X.

"Het vuren kan nu en op ieder moment worden gestaakt", aldus de minister. Hij benadrukt dat Oekraïne wil dat de wapens dan ook meteen dertig dagen lang worden neergelegd. "Zodat het echt is, niet alleen voor een parade."

Poetin kondigde het staakt-het-vuren aan rond de Russische Dag van de Overwinning op 9 mei. Op die dag herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt jaarlijks met een militaire parade op het Rode Plein.