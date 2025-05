Bessent hoopt dat Amerikaanse tariefdreiging EU 'wakker schudt'

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, hoopt dat de dreiging van een importheffing van 50 procent de Europese Unie "wakker schudt". Met de meeste landen lopen de onderhandelingen "in goed vertrouwen" volgens Bessent, "maar de EU is een uitzondering", zo zei hij in een interview met Fox News.

President Donald Trump kondigde vrijdag aan de EU vanaf 1 juni een importheffing van 50 procent op te willen leggen. Nu is het in april aangekondigde tarief van 20 procent nog tijdelijk verlaagd tot 10 procent, in afwachting van de uitkomst van onderhandelingen.

Bessent zei dat "veel Aziatische landen met goede voorstellen zijn gekomen". "Deze deals schieten op, en ik denk dat we richting het einde van de negentigdaagse periode steeds meer aankondigingen zullen zien", zei de minister. Voor veel landen geldt nu een pauze van drie maanden om tot een deal te komen.