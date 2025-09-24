Bessent praat met Argentinië over valuta-uitruil van 20 miljard

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft meer details gegeven over de financiële hulp die ze wil bieden aan Argentinië, dat kampt met onrust op de markten. Minister van Financiën Scott Bessent heeft onder andere gesproken over een zogeheten swapline van 20 miljard dollar met de Argentijnse centrale bank. Dat is een afspraak waarbij Amerikaanse dollars worden geruild voor Argentijnse peso's, wat de Argentijnen de mogelijkheid geeft de eigen munt te stutten.

De VS staan ook klaar om schuldpapieren van de Argentijnse overheid te kopen, meldde Bessent op X. Ook zou de minister met "meerdere Amerikaanse bedrijven" hebben gesproken over investeringen in het Zuid-Amerikaanse land, dat geleid wordt door president Javier Milei. De uiterst rechtse libertariër staat bekend als bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het bericht had effect op de financiële markten. De peso en bepaalde Argentijnse staatsobligaties stegen woensdagmiddag (Nederlandse tijd) in waarde.