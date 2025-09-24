ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bessent praat met Argentinië over valuta-uitruil van 20 miljard

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 15:52
anp240925134 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering heeft meer details gegeven over de financiële hulp die ze wil bieden aan Argentinië, dat kampt met onrust op de markten. Minister van Financiën Scott Bessent heeft onder andere gesproken over een zogeheten swapline van 20 miljard dollar met de Argentijnse centrale bank. Dat is een afspraak waarbij Amerikaanse dollars worden geruild voor Argentijnse peso's, wat de Argentijnen de mogelijkheid geeft de eigen munt te stutten.
De VS staan ook klaar om schuldpapieren van de Argentijnse overheid te kopen, meldde Bessent op X. Ook zou de minister met "meerdere Amerikaanse bedrijven" hebben gesproken over investeringen in het Zuid-Amerikaanse land, dat geleid wordt door president Javier Milei. De uiterst rechtse libertariër staat bekend als bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump.
Het bericht had effect op de financiële markten. De peso en bepaalde Argentijnse staatsobligaties stegen woensdagmiddag (Nederlandse tijd) in waarde.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

Loading