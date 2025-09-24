Wall Street begint met kleine plussen na verliezen dag eerder

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen geopend na de koersverliezen een dag eerder. Op dinsdag werd het sentiment onder beleggers op Wall Street enigszins gedrukt door een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij verklaarde onder meer dat aandelen hoog gewaardeerd lijken te zijn. AI-chipconcern Nvidia behoorde tot de winnaars na de koersdaling van een dag eerder.

Powell verklaarde in de speech ook dat er risico's zijn rond een sterke verlaging van de rente omdat dit de inflatie weer kan aanjagen. De voorzitter van de Federal Reserve stelde wel dat de Amerikaanse arbeidsmarkt zwakker is geworden, wat juist weer een reden kan zijn om de economie te stimuleren met lagere leenkosten. Onlangs kwam de Fed nog met de eerste renteverlaging van dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent hoger op 46.438 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 6663 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 22.591 punten.