Bessent relativeert zorgen over stijgende obligatierentes

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft zorgen van beleggers over stijgende rentes op staatsobligaties gerelativeerd. "Ik zou me zorgen maken als het om een stijging ging die alleen in de VS speelt", zei Bessent in een interview met nieuwssite Axios dat dit weekend verscheen. Dat laatste is volgens hem niet het geval.

"We zien niet dat mensen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse obligaties te kopen", aldus Bessent. "Ik kan de obligatiemarkt niet beheersen. Wat ik wel kan, is mensen ertoe brengen even rustig na te denken."

Het was afgelopen week onrustig op de obligatiemarkt. De tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties steeg naar het hoogste niveau sinds 2002. Hoge brandstofprijzen door de aanhoudende oorlog met Iran, zorgen over de Amerikaanse overheidsfinanciën en snel stijgende uitgaven aan AI hebben samen de leenkosten opgedreven.

Schuldpapier van andere landen ging eveneens in de uitverkoop. De rente op Frans tienjaarsschuldpapier steeg ook tot het hoogste niveau in 24 jaar.