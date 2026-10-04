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Ook Sabalenka vroeg uitgeschakeld in China Open tennis

Sport
door anp
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BEIJING (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is al vroeg uitgeschakeld in het China Open, een masterstoernooi bij de vrouwen. De nummer 2 van de wereld ging in Beijing in de derde ronde onderuit tegen de Tsjechische Nikola Bartůňková. De nummer 34 van de wereld won in twee sets: 6-4 6-3.
Het toernooi in Beijing raakte in de tweede ronde ook al Elena Rybakina kwijt. De Kazachse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van Alina Charaeva uit Armenië.
Viervoudig grandslamkampioene Sabalenka kreeg genoeg kansen tegen Bartůňková, maar de Belarussin greep ze niet tegen de taaie Tsjechische, die goed verdedigde met diepe ballen.
"Ik concentreerde me op mezelf en probeerde rustig te blijven. Ze is een legende, dus ik ben heel blij dat ik de wedstrijd heb gewonnen", zei de 20-jarige Bartůňková na afloop.
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