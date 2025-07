Bessent: Trump beslist over verlenging tariefbestand VS en China

STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - China en de Verenigde Staten hebben dinsdag twee dagen durende handelsgesprekken in Zweden afgerond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het laatste woord als het gaat om of het tariefbestand tussen de landen wordt verlengd, zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent na afloop. De landen blijven in gesprek over de voorwaarden daarvan.

China heeft tot 12 augustus de tijd om een akkoord te sluiten om te voorkomen dat Trump hoge heffingen herinvoert die hij in april en mei aan het Aziatische land had opgelegd. In mei spraken China en de VS in het Zwitserse Genève af de onderlinge importheffingen tijdelijk fors te verlagen om de handelsspanningen te verminderen.

Een verlenging van nog eens negentig dagen is "een van de opties" die Trump kan goedkeuren, aldus de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer.

Volgens de Chinese handelsonderhandelaar Li Chenggang waren de gesprekken openhartig en diepgaand.