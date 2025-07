Cosmeticabedrijf L'Oréal ziet licht herstel van Chinese verkopen

CLICHY (ANP) - Cosmeticaconcern L'Oréal heeft de voorbije maanden de verkopen in China licht zien aantrekken. Eerder had het bedrijf nog last van een zwakke vraag naar zijn cosmetica- en verzorgingsproducten in dat land.

De totale omzet in het tweede kwartaal steeg met 2,4 procent tot ruim 10,7 miljard euro, als de effecten van de verkoop van bedrijfsonderdelen en wisselkoersen niet worden meegenomen.

Topman Nicolas Hieronimus stelt in een toelichting dat hij verwacht dat de wereldwijde markt voor schoonheidsproducten blijft groeien, "zelfs te midden van de huidige economische en geopolitieke spanningen". Het bedrijf denkt dat de verkopen dit jaar verder groeien en de winstgevendheid verbetert.

Het concern ziet onder meer dat de verkopen van parfum en haarproducten toenemen. Ook heeft L'Oréal de afgelopen periode zijn merkenportfolio uitgebreid met de overnames van het Britse huidverzorgingsmerk Medik8 en Color Wow, een haarverzorgingsmerk.