ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Negende tijd voor Verstappen bij tweede training in Las Vegas

Sport
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 6:44
anp211125075 1
LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen (28) zette op vrijdagochtend in zijn Red Bull de negende tijd op de klok bij de tweede vrije training op het stratencircuit van Las Vegas. Lando Norris van McLaren was de snelste bij de tweede oefensessie van de 22e Grote Prijs van het seizoen. De tweede vrije training werd een tijdje stilgelegd en eindigde ook onder een rode vlag vanwege een loszittende putdeksel.
Verstappen staat 49 punten achter Norris van McLaren en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri nog voor zich dulden. Hij kan in Las Vegas al worden uitgeschakeld voor de wereldtitel als Norris minimaal 9 punten op hem uitloopt.
Het 6,201 kilometer lange Las Vegas Street Circuit telt zeventien bochten. De baan gaat over de befaamde Las Vegas Strip, langs hotels en casino's. Op zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden en de race over vijftig ronden start zondag om 05.00 uur (Nederlandse tijd). Verstappen won de GP van Las Vegas in 2023.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading