Bestaande koopwoningen 7,8 procent duurder in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal 7,8 procent duurder geworden in vergelijking met een jaar daarvoor. Dat melden het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in nieuwe cijfers. De stijging is iets afgezwakt ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning was in het derde kwartaal 487.000 euro, dat is 1,8 procent meer dan in het tweede kwartaal. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen van juli tot en met september iets minder hard, met 7,4 procent. Gemiddeld kosten deze huizen 523.000 euro. In het tweede kwartaal was het verschil 8 procent met het jaar ervoor.

In het derde kwartaal werden 12,7 procent minder nieuwbouwhuizen verkocht dan een jaar eerder. Dat is de eerste daling sinds 2023. Het ging om bijna 6000 huizen. Er werden wel bijna 63.000 meer bestaande woningen verkocht, 15,6 procent meer dan het jaar ervoor.

Finland

In de Europese Unie stegen de huizenprijzen in het derde kwartaal gemiddeld met 5,5 procent op jaarbasis. De prijsontwikkeling van de Nederlandse huizenprijzen lag daarboven; alle koopwoningen bij elkaar waren 7,7 procent duurder.

In Hongarije stegen de huizenprijzen met 21,1 procent, de hardste stijging binnen de EU. Finland is het enige land waar ze daalden, met 3,1 procent.