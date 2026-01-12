ECONOMIE
One Battle After Another grote winnaar bij Golden Globes

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 6:15
anp120126041
LOS ANGELES (ANP) - One Battle After Another was zondagavond met vier prijzen de grote winnaar tijdens de uitreiking van de 83e editie van de Golden Globes. De film, negen keer genomineerd, won onder meer de prijzen voor beste regisseur (Paul Thomas Anderson), beste vrouwelijke bijrol (Teyana Taylor) en beste film in de categorie komedie of musical.
De Amerikaanse film- en televisieprijzen werden traditiegetrouw uitgereikt vanuit het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Naast One Battle After Another viel ook Hamnet veelvuldig in de prijzen. De titel werd uitgeroepen tot beste dramafilm. Jessie Buckley, die in de film de rol van Agnes Shakespeare vertolkte, werd uitgeroepen tot beste actrice.
Het beeldje voor beste acteur in een komedie of musical ging naar Timothée Chalamet voor zijn rol in Marty Supreme. Rose Byrne won in dezelfde categorie de prijs voor beste actrice met de titel If I Had Legs I'd Kick You. Wagner Moura won de prijs voor beste acteur in een drama met The Secret Agent en Stellan Skarsgård voor beste mannelijke bijrol met Sentimental Value.
