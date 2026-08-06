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Bestedingen huishoudens opnieuw gestegen in juni

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 6:51
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DEN HAAG (ANP) - De bestedingen van huishoudens in Nederland zijn in juni met 1,7 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Huishoudens kochten die maand vooral meer goederen. In mei groeide de consumptie met 2,2 procent.
De uitgaven aan duurzame goederen namen met 5,7 procent toe in juni. Consumenten kochten vooral meer auto's en elektrische apparaten. Aan voedingsmiddelen gaven ze 2,4 procent meer uit dan een jaar eerder. Daarnaast verbruikten ze 1,5 procent minder overige goederen, zoals motorbrandstoffen.
Aan diensten werd 0,8 procent meer uitgegeven. Vooral aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting werd meer gespendeerd. Ook werd meer besteed in de horeca en aan recreatie en cultuur. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
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