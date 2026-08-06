CEVA bedient vanuit Waalwijk ook Jack & Jones en Vero Moda — ben jij óók geraakt door het datalek?

Bol mailde woensdagavond zijn getroffen klanten, de Bijenkorf ging eerder die dag al door de bocht. Beide waarschuwen voor een cyberaanval bij hun logistieke partner. Die partner heet CEVA Logistics, en die runt in Waalwijk aanzienlijk meer dan alleen de pakketten van bol.

Wat er precies gebeurde

Op 1 augustus meldde CEVA aan bol dat onbevoegden zich toegang hadden verschaft tot zijn systemen. Het gaat om twee systemen die worden gebruikt voor de orderverwerking van één distributiecentrum: de locatie aan de Veerweg in Waalwijk. De eigen systemen van bol bleven buiten schot. Op 3 augustus deed bol melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, twee dagen later kregen klanten bericht. De voorraad op de getroffen locatie ging tijdelijk offline; bestellingen zijn geannuleerd of vertraagd.

Het incident bleef beperkt tot de systemen van de logistieke partner — maar dat is precies het punt: die partner werkt voor veel meer merken dan één

Welke gegevens in het lek zitten

Bij bol gaat het om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, ordernummer, EAN-code, track-and-tracegegevens en de bestelling zelf. Ook een eventuele cadeaubonboodschap kan erbij zitten. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn er voor zover bekend niet uit.

De Bijenkorf noemt zijn logistieke partner niet bij naam, maar somt vergelijkbare categorieën op: naam en contactgegevens, plus bestelgegevens als producten, prijzen, kortingen en bezorginformatie. Voor zakelijke klanten kunnen bedrijfsnaam en btw-nummer meelekken. Bij sterk verouderde btw-nummers van zzp’ers en eenmanszaken zit daar een burgerservicenummer in verwerkt — een detail dat in de communicatie makkelijk wordt weggelezen, maar wel het gevoeligste onderdeel van het hele lek is.

Waalwijk is meer dan bol alleen

Hier wordt het ongemakkelijk. CEVA heeft acht e-commercelocaties in Nederland en beheert in Waalwijk zes magazijnen. Naast bol is het Deense kledingconcern BESTSELLER daar klant — het bedrijf achter Jack & Jones, Vero Moda, Only, Name It en ruim twintig andere merken. Daarnaast draait er in Waalwijk een multi-clientmagazijn met meerdere e-commerceklanten.

Of klantgegevens van die merken ook in de getroffen systemen stonden, is niet bevestigd. Bol en de Bijenkorf spreken uitdrukkelijk over hún eigen orderstromen. Zolang CEVA zelf niet publiek maakt welke systemen precies zijn geraakt, blijft die vraag open — en dat is voor consumenten een oncomfortabele positie.

Wie weet niet welk magazijn zijn bestelling verwerkte, weet ook niet of hij gedupeerd is

Nog een correctie op een misverstand dat rondzingt: Zalando wordt niet vanuit Waalwijk bediend maar vanuit Bleiswijk, waar CEVA een magazijn van 140.000 vierkante meter runt. Het warenhuismagazijn van de Bijenkorf staat in Tilburg.

Feitenkader

Aanval gemeld aan bol: 1 augustus

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens: 3 augustus

Klanten geïnformeerd: 5 augustus

Getroffen locatie: distributiecentrum Veerweg, Waalwijk

Aantal gedupeerden: niet bekendgemaakt

Betaalgegevens: voor zover bekend niet gelekt

Wat je nu kunt doen

Geen paniek, wel oplettendheid. Met naam, adres, telefoonnummer én een concreet ordernummer kan een oplichter een overtuigende bezorgmail of appje in elkaar zetten. Dat is het reële risico.

Controleer de afzender van elke bezorg- of retourmail, ook als het ordernummer klopt

Klik niet op betaallinks; ga zelf naar de site of app

Wijs telefonische verzoeken om betaalgegevens of codes altijd af

Bewaar de waarschuwingsmail als bewijs

Vermoed je dat het lek slecht is afgehandeld? Een datalektip bij de toezichthouder kost tien minuten

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