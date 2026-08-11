Ozempic-face: afvallen met een spuitje kan je ineens een stuk ouder laten lijken

Het klinkt tegenstrijdig, maar steeds meer mensen vallen eraan ten prooi: fors afvallen met een GLP-1-medicijn zoals Ozempic of Wegovy en er vervolgens een stuk ouder uitzien dan voorheen. Het fenomeen staat inmiddels bekend als "Ozempic face".

Waar komt dat ingevallen gezicht vandaan?

GLP-1-medicijnen werden oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van diabetes, maar veroorzaakten een ware afslankrevolutie. Wie afvalt, verliest vet door het hele lichaam, dus ook in het gezicht . En juist dat vet zorgt voor structuur, volume en een jeugdige uitstraling. Verdwijnt het, dan kan de huid gaan hangen en worden rimpels zichtbaarder. Het gezicht oogt dan holler en ouder.

Dit probleem is overigens niet uniek voor afslankmedicatie. Het kan bij elke vorm van snel gewichtsverlies gebeuren. Maar omdat GLP-1-medicijnen zo effectief zijn, verdwijnen de kilo's vaak in hoog tempo, waardoor de huid nauwelijks tijd krijgt om zich aan te passen.

Kun je het voorkomen?

Volledig voorkomen is lastig, want je hebt geen grip op precies waar je lichaam het vet verliest. Toch zijn er wel manieren om het effect te verzachten:

- Val geleidelijk af. Hoe langzamer het proces, hoe meer tijd je huid krijgt om zich aan te passen.

- Drink voldoende water. Een goed gehydrateerde huid blijft elastischer en behoudt beter zijn vorm.

- Verzorg je huid. Een vaste routine met hydraterende crèmes kan helpen.

Sommige websites claimen dat fillers, botox of andere cosmetische ingrepen volume en stevigheid kunnen terugbrengen. Die opties bestaan inderdaad, maar ook daar zitten risico's aan vast en ze werken bovendien niet gegarandeerd.

Gezondheid boven schoonheid

Het belangrijkste om te onthouden: het doel van afvallen, of dat nu met medicatie of op een andere manier gebeurt, zou gezondheid moeten zijn, niet uiterlijk alleen. Maak je je zorgen over veranderingen in je gezicht, bespreek dat dan met een arts of dermatoloog. Samen kun je kijken hoe je gewichtsverlies combineert met een uiterlijk waar je je prettig bij voelt.