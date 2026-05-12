Bestuur eBay ziet niets in overnamevoorstel GameStop

SAN JOSÉ (ANP) - Onlinemarktplaats eBay ziet niets in het overnamevoorstel van gamewinkelketen GameStop. Dat laatste bedrijf deed vorige week een bod van bijna 56 miljard dollar op eBay, maar die internetonderneming betwijfelt onder andere of GameStop de financiering wel rond kan krijgen.

EBay stelt ook beter op eigen kracht te kunnen groeien om aandeelhouders geld op te leveren. "We zijn tot de conclusie gekomen dat uw voorstel noch geloofwaardig is, noch aantrekkelijk", schrijft voorzitter van eBay Paul Pressler in een brief aan GameStop, die ook als persbericht is gepubliceerd.

GameStop deed een bod in aandelen en contant geld op het veel grotere eBay. Topman Ryan Cohen schetste daarbij een toekomst voor eBay als mogelijke concurrent voor het grote webwinkelconcern Amazon.

Na de afwijzing door het bestuur van eBay gaat GameStop aandeelhouders mogelijk benaderen via een vijandig overnamebod. Cohen betoogde eerder dat het bedrijf na de fusie flink op kosten kan besparen en het netwerk van honderden GameStop-winkels in de Verenigde Staten kan gebruiken.