Libanon: 380 doden bij aanvallen sinds ingaan bestand met Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 13:02
BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds het ingaan van een staakt-het-vuren vorige maand 380 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid tegen persbureau AFP. Onder de doden zouden 22 kinderen en 39 vrouwen zijn.
Een woordvoerder van het ministerie zegt dat sinds het begin van de oorlog op 2 maart zo'n 2900 mensen zijn omgekomen. Israël voert nog altijd luchtaanvallen uit en heeft troepen op Libanees grondgebied in het zuiden van het land. Volgens een door de Verenigde Staten gepubliceerde samenvatting van het staakt-het-vuren mag Israël zich wel verdedigen tegen geplande of dreigende aanvallen, maar geen "offensieve militaire operaties" uitvoeren tijdens het bestand.
Vertegenwoordigers van de twee landen moeten elkaar donderdag en vrijdag weer treffen in Washington voor vredesonderhandelingen.
