Bestuurder Schiphol vertrekt kort na aankondiging investeringen

SCHIPHOL (ANP) - De bestuurder die bij Schiphol verantwoordelijk is voor het onderhoud en vernieuwen van de infrastructuur op de luchthaven, vertrekt per 1 februari. Deze bekendmaking komt nog geen maand na de aankondiging van forse investeringen, waarop ook de nodige kritiek kwam.

Schiphol maakte in november bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, onder andere in een nieuwe terminal. Onder meer de gemeente Amsterdam reageerde geschrokken op die plannen. Volgens het stadsbestuur leken die te veel gericht op groei.

Volgens vertrekkend bestuurder Sybren Hahn vraagt het nieuwe masterplan met bouwprojecten om iemand met specifieke kennis en ervaring. Hahn, die sinds 2021 zogenoemde Chief Infrastructure Officer is, zegt daarom plaats te maken. Schiphol zoekt inmiddels naar een opvolger.

Hahn hield zich onder meer bezig met werk- en rustplekken voor baggagemedewerkers, schoonmaakcontracten en het onderhoud aan meerdere start- en landingsbanen.