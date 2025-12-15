ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bestuurder Schiphol vertrekt kort na aankondiging investeringen

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 14:43
anp151225142 1
SCHIPHOL (ANP) - De bestuurder die bij Schiphol verantwoordelijk is voor het onderhoud en vernieuwen van de infrastructuur op de luchthaven, vertrekt per 1 februari. Deze bekendmaking komt nog geen maand na de aankondiging van forse investeringen, waarop ook de nodige kritiek kwam.
Schiphol maakte in november bekend tot 2035 een bedrag van 10 miljard euro te investeren, onder andere in een nieuwe terminal. Onder meer de gemeente Amsterdam reageerde geschrokken op die plannen. Volgens het stadsbestuur leken die te veel gericht op groei.
Volgens vertrekkend bestuurder Sybren Hahn vraagt het nieuwe masterplan met bouwprojecten om iemand met specifieke kennis en ervaring. Hahn, die sinds 2021 zogenoemde Chief Infrastructure Officer is, zegt daarom plaats te maken. Schiphol zoekt inmiddels naar een opvolger.
Hahn hield zich onder meer bezig met werk- en rustplekken voor baggagemedewerkers, schoonmaakcontracten en het onderhoud aan meerdere start- en landingsbanen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading