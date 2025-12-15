ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AfD-parlementslid aangeklaagd om brengen Hitlergroet

Politiek
door Redactie
maandag, 15 december 2025 om 14:37
anp151225136 1
Het Openbaar Ministerie in Berlijn heeft AfD-parlementslid Matthias Moosdorf aangeklaagd, omdat hij de Hitlergroet zou hebben gebracht in de Bondsdag. Dit zou in 2023 in de garderobe zijn gebeurd bij het begroeten van een partijgenoot. Het brengen van de Hitlergroet is volgens de Duitse wet verboden.
Moosdorfs parlementaire onschendbaarheid werd afgelopen oktober opgeheven vanwege de beschuldiging. Moosdorf ontkent de aanklachten en noemde deze "bizar".
Moosdorf is sinds 2016 lid van de AfD, maar heeft de laatste tijd ook problemen binnen zijn eigen fractie. Zo was hij woordvoerder over buitenlands beleid binnen de partij, maar werd hij in mei van deze functie ontheven om zijn vriendelijke houding tegenover Rusland.
Ook moest hij in september een interne boete van 2000 euro betalen na een ongeautoriseerde reis naar Rusland.

Lees ook

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinstAdolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst
Hitler had een ernstige seksuele ziekteHitler had een ernstige seksuele ziekte
Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

Loading