AfD-parlementslid aangeklaagd om brengen Hitlergroet

Het Openbaar Ministerie in Berlijn heeft AfD-parlementslid Matthias Moosdorf aangeklaagd, omdat hij de Hitlergroet zou hebben gebracht in de Bondsdag. Dit zou in 2023 in de garderobe zijn gebeurd bij het begroeten van een partijgenoot. Het brengen van de Hitlergroet is volgens de Duitse wet verboden.

Moosdorfs parlementaire onschendbaarheid werd afgelopen oktober opgeheven vanwege de beschuldiging. Moosdorf ontkent de aanklachten en noemde deze "bizar".

Moosdorf is sinds 2016 lid van de AfD, maar heeft de laatste tijd ook problemen binnen zijn eigen fractie. Zo was hij woordvoerder over buitenlands beleid binnen de partij, maar werd hij in mei van deze functie ontheven om zijn vriendelijke houding tegenover Rusland.

Ook moest hij in september een interne boete van 2000 euro betalen na een ongeautoriseerde reis naar Rusland.