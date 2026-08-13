Betaalbedrijf Adyen flink hoger op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde donderdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat betalingen verwerkt voor grote concerns als Uber, Microsoft, Spotify en Facebook-eigenaar Meta, werd positiever over de jaaromzet na een sterke groei in de eerste zes maanden van 2026. Het aandeel werd ruim 10 procent hoger gezet.

Topman en medeoprichter Pieter van der Does van Adyen sprak van een "sterke" eerste jaarhelft, mede door de uitbreiding van de activiteiten buiten de betaalsector. Adyen kocht onder meer Talon.One, een bedrijf dat winkelketens en grote merken een systeem biedt waarmee ze op maat gemaakte promotiecampagnes voor klanten kunnen opzetten. Ook werd het Amerikaanse factureringsplatform Orb overgenomen.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1115,31 punten.