Betaalbedrijf Adyen hard onderuit op Damrak na groeiwaarschuwing

door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:22
AMSTERDAM (ANP) - Adyen is donderdag hard onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf, dat transacties verwerkt voor grote concerns als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, heeft duidelijk last van de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump. Vooral Aziatische klanten van Adyen zoals webwinkels Temu en Shein kampen met de sterk verhoogde invoerheffingen in de Verenigde Staten.
Adyen zag daardoor de omzetgroei in de eerste jaarhelft vertragen en werd ook somberder over het hele jaar. Het bedrijf verwachtte eerder dit jaar nog sneller te kunnen groeien in 2025, maar noemt dit nu "onwaarschijnlijk" door de wereldwijde handelsspanningen. Het aandeel werd na een vertraagde opening ruim 18 procent lager gezet.
