ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

gezondheid
door Nina van der Linden
vrijdag, 02 januari 2026 om 17:48
88846797_m
Brandend maagzuur is het branderige, soms pijnlijke gevoel achter je borstbeen doordat zuur uit de maag terugstroomt naar de slokdarm. Het is meestal onschuldig, maar als je er vaak of ernstig last van hebt, kun je veel zelf doen én moet je soms naar de dokter.​
Wat is brandend maagzuur?
Bij brandend maagzuur (reflux) sluit het klepje tussen slokdarm en maag niet goed, waardoor zure maaginhoud omhoog kan komen. Dat geeft een branderig of drukkend gevoel achter het borstbeen, soms met een zure smaak in de mond, hoest of het gevoel dat er “een brok” in de keel zit. De klachten treden vaak op na het eten of als je ligt, en kunnen zelfs lijken op hartklachten, wat veel mensen ongerust maakt.​
De oorzaken zijn divers: overgewicht, roken, strakke kleding, zwangerschap en grote, vette of zeer pittige maaltijden verhogen de druk op de maag en bevorderen reflux. Ook koffie, alcohol, koolzuurhoudende dranken, chocolade en citrusvruchten kunnen bij gevoelige mensen extra klachten uitlokken.​
Wat kun je zelf doen?
Veel mensen hebben genoeg aan eenvoudige leefstijl- en eetadviezen om hun klachten flink te verminderen. Huisartsen en ziekenhuizen adviseren onder andere: eet kleinere porties, kauw rustig, ga niet direct na het eten liggen en maak liever een korte wandeling. Verder helpt het om minder vet en pittig te eten, af te vallen bij overgewicht, niet te roken en het hoofdeinde van het bed wat hoger te zetten zodat maagzuur minder makkelijk omhoog komt.​
Wie de trigger‑producten herkent, kan die gericht minderen: voor de één zijn dat vooral koffie en alcohol, voor de ander vooral chocolade, sinaasappel of koolzuurhoudende frisdrank. Sommige mensen hebben baat bij mildere tussendoortjes zoals een banaan, wat magere yoghurt of gemberthee, al is het bewijs daarvoor beperkt.
Medicijnen: wanneer en welke?
Als leefregels niet genoeg helpen, komen zelfzorgmiddelen in beeld. De meest gebruikte middelen zijn maagzuurbinders (zoals kauwtabletten op basis van calcium- of magnesiumzouten) die het maagzuur neutraliseren en zo het brandende gevoel snel dempen. Voor hardnekkige klachten schrijven artsen vaak protonpompremmers (PPI’s) voor, die de aanmaak van maagzuur langduriger remmen; de nieuwe Nederlandse GORZ‑richtlijn waarschuwt wel om langdurig gebruik kritisch te blijven beoordelen.​
Een huisarts van Zilveren Kruis vat het nuchter samen: “Te veel eten zorgt voor meer druk in je maag. Je maag schrikt hiervan en maakt meer maagzuur aan om het te kunnen verteren.” Daarom adviseren richtlijnen eerst leefstijl en pas daarna structurele medicatie, tenzij de klachten ernstig zijn of er alarmsignalen zijn.​
Wanneer naar de dokter?
Brandend maagzuur is meestal vervelend maar onschuldig, toch zijn er duidelijke momenten waarop je wél naar de huisarts moet. Waarschuwingssignalen zijn onder meer: slikklachten, onverklaard gewichtsverlies, regelmatig braken, bloed bij de ontlasting of in braaksel, of pijn op de borst die kan lijken op hartproblemen. Ook als je ouder bent dan 50 en de klachten nieuw of snel erger worden, of als je al maandenlang bijna dagelijks zuurbranden hebt ondanks middelen van de drogist, is medische controle verstandig.​
Wie vaak en lang reflux heeft, loopt een verhoogd risico op een ontstoken slokdarm en in zeldzame gevallen een Barrett‑slokdarm, waarbij het slijmvlies langdurig door zuur wordt beschadigd. Daarom adviseren maag‑darm‑leverartsen in hun richtlijn om bij aanhoudende of ernstige klachten tijdig onderzoek en gerichte behandeling te overwegen, in plaats van eindeloos “door te dokteren” met eigen middeltjes.​

Lees ook

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat isArtsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is
Met deze buikklachten moet je naar de dokterMet deze buikklachten moet je naar de dokter
De 7 signalen van ongezonde darmen, en wat je er aan kunt doenDe 7 signalen van ongezonde darmen, en wat je er aan kunt doen
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

fire-walking_650x400_81460618240

Jong en levensgevaarlijk verbrand in Zwitserland: wat rest er na de IC?

ANP-546129419

Oud en nieuw als oorlogsnacht: wat zegt dit nog over Nederland?

Loading