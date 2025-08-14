ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bitcoin tikt nieuw record aan; ook Ethereum gaat als een speer

Economie
door Peter Janssen
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:25
anp140825058 1
De koers van de bitcoin is donderdag voor het eerst gestegen tot meer dan 124.000 dollar, omgerekend ongeveer 106.000 euro. Daarmee zet 's werelds bekendste digitale munt zijn recordopmars voort, mede door het cryptovriendelijke beleid van de Amerikaanse president Donald Trump en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank in september de rente gaat verlagen.
De waarde van de bitcoin steeg in Singapore tot een piek van 124.480 dollar, maar zakte daarna terug tot onder de 123.000 dollar. Sinds begin dit jaar is de digitale munt ruim 30 procent in waarde toegenomen, mede door een grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Ether, de op een na grootste cryptomunt, is dit jaar meer dan 40 procent in waarde gestegen en nadert het recordniveau uit november 2021.
"De combinatie van matigende inflatie, groeiende verwachtingen voor renteverlagingen en ongekende institutionele deelname heeft een krachtige rugwind gecreëerd", aldus Ben Kurland, topman van crypto-onderzoeksplatform DYOR. Volgens hem wordt de rally niet alleen veroorzaakt door euforie bij particuliere beleggers, maar ook door structurele aankopen van vermogensbeheerders, bedrijven en overheden.
Eerste federale wetgeving
Bitcoin is dit jaar gestaag gestegen door het gunstige wetgevingsklimaat in Washington dat Trump heeft gecreëerd. Vorige maand keurde het Amerikaanse Congres de eerste federale wetgeving goed die zogenoemde stablecoins, oftewel digitale munten die zijn gekoppeld aan een vaste waarde, reguleert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een breder gebruik van cryptotechnologie in de dagelijkse financiële wereld.
Ook beursgenoteerde ondernemingen zoals Strategy, voorheen bekend als MicroStrategy, hebben de vraag gestimuleerd door een steeds populairdere tactiek van bedrijven te volgen, namelijk het kopen van bitcoin als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Deze tactiek heeft zich recentelijk uitgebreid naar kleinere concurrenten, zoals ether.
De marktwaarde van bitcoin bedraagt ongeveer 2,5 biljoen dollar en die van ether bijna 575 miljard dollar, volgens gegevens van crypto-informatieleverancier CoinGecko. De twee cryptomunten zijn daarmee goed voor ongeveer 70 procent van de totale waarde van de sector.

Lees ook

Trump Media haalt 2,4 miljard dollar op voor aankoop bitcoinsTrump Media haalt 2,4 miljard dollar op voor aankoop bitcoins
Beurzen en bitcoin veren op na terugkrabbelen Trump, goud zakt inBeurzen en bitcoin veren op na terugkrabbelen Trump, goud zakt in
‘Miljardendeal voor bitcoinbroers uit Stadskanaal'‘Miljardendeal voor bitcoinbroers uit Stadskanaal'
Wall Street verder omlaag door Trumps tarieven, bitcoin piept en kraaktWall Street verder omlaag door Trumps tarieven, bitcoin piept en kraakt
Vorig artikel

Betaalbedrijf Adyen hard onderuit op Damrak na groeiwaarschuwing

Volgend artikel

Jobhoppen wordt riskanter: steeds minder werknemers wisselen van baan

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)