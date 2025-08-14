ECONOMIE
Sinner na urenlange regenpauze naar kwartfinales in Cincinnati

Sport
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 9:20
anp140825073 1
CINCINNATI (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De titelverdediger versloeg de Franse routinier Adrian Mannarino na een urenlange regenpauze met 6-4 7-6 (4).
De 23-jarige Sinner had tegen zijn veertien jaar oudere tegenstander aan een break genoeg om de eerste set te winnen. Aan het begin van de tweede set kwam de partij voor drie uur stil te liggen door de regen. Sinner kwam vervolgens moeilijker in zijn ritme en verzuimde bij 6-5 de wedstrijd uit te serveren. In de tiebreak maakte hij het verschil met twee aces.
Sinner heeft in drie wedstrijden in Cincinnati nog geen set verloren. De zege op Mannarino betekende zijn 24e achtereenvolgende overwinning op hardcourt. De nummer 1 van de wereld treft in de kwartfinales de Canadees Félix Auger-Aliassime.
