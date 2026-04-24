Betaalbedrijf Adyen stijgt op Damrak na Duitse overname

AMSTERDAM (ANP) - Adyen behoorde vrijdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De betalingsverwerker koopt het Duitse Talon.One voor 750 miljoen euro. Het bedrijf biedt winkelketens en grote merken een systeem aan waarmee ze op maat gemaakte promotiecampagnes voor klanten kunnen opzetten. Met de aankoop verwacht Adyen zijn activiteiten uit te breiden van het verwerken van betalingen naar marketing. Het aandeel werd bijna 5 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1015,58 punten. Donderdag verloor de hoofdindex 0,7 procent door zorgen over een lange patstelling in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1013,31 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren 0,4 procent. Frankfurt won een fractie.