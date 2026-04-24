Jetten vindt Europa te vaak aan zijlijn staan in Midden-Oosten

NICOSIA (ANP) - Europa staat te veel aan de zijlijn bij de conflicten in het Midden-Oosten, zegt premier Rob Jetten voorafgaand aan de tweede dag van de informele EU-top op Cyprus. Later op de dag gaan de EU-leiders ook met onder meer leiders uit de golfregio, Libanon en Syrië in gesprek.

"We zien dat de Amerikanen, de Israëliërs en andere landen in het Midden-Oosten met elkaar overhoop liggen en Europa kan eigenlijk veel te weinig een vuist maken", aldus Jetten. "Toen de Iran-oorlog begon, duurde het lang voordat Europa met één mond praatte."

"Daarom is Nederland samen met een paar andere landen ook voorstander van het afschaffen van veto's. Dat Europa echt veel sneller een vuist kan maken op het internationale toneel."

Migratie

Het gesprek met de leiders van onder meer Syrië, Libanon en Jordanië moet ook gaan over samenwerking. "Om te kijken hoe we veel meer samen op kunnen trekken op het gebied van economie, militaire samenwerking, maar ook de humanitaire hulp die er nu zo hard nodig is", aldus Jetten. "Om te kijken hoe we echt een vriendschap opbouwen met die landen, zodat ze ook naar ons kijken in plaats van naar de VS."

"Het Midden-Oosten is natuurlijk onze dichtstbijgelegen regio, en als het daar onrustig is, dan merken we dat in Europa. Onder andere om nieuwe migratiestromen is veel meer gecoördineerde hulp vanuit Europa naar die landen belangrijk", aldus Jetten.

Al vindt de premier migratie niet de belangrijkste reden voor de gesprekken. "Het eerste doel is natuurlijk dat die oorlogen stoppen, de spanningen daar afnemen en dat het ook weer op toekomstperspectief komt voor Palestijnen, voor Libanezen, voor de mensen in Syrië en al die andere landen."