Je auto ziet minder dan je denkt: rijhulpsystemen falen juist als je ze nodig hebt

Moderne auto’s zitten bomvol slimme technologie die moet helpen om ongelukken te voorkomen. Camera’s, radars en lasers houden continu de omgeving in de gaten. Het idee: extra veiligheid, ook als jij even niet oplet. Maar hoe goed werken die systemen eigenlijk als het weer tegenzit?

Uit nieuw onderzoek van de Belgische mobiliteitsorganisatie Touring en de Duitse ADAC blijkt dat die betrouwbaarheid flink tegenvalt. Vooral in slechte weersomstandigheden laten de systemen het vaker afweten dan autofabrikanten doen geloven.

Mist grootste probleem

In een speciale testopstelling werden zes moderne auto’s blootgesteld aan situaties zoals een overstekende voetganger bij lage snelheid. Dat gebeurde in een geavanceerde klimaatkamer waar zware regen en dichte mist werden nagebootst.

De uitkomsten zijn weinig geruststellend. "Mist blijkt de grote achilleshiel te zijn van de huidige sensortechnologie”, stelt Joost Kaesemans vast op AD.nl. "Bijna alle testvoertuigen faalden in scenario’s met dikke mist.”

Sommige modellen kwamen er slechter vanaf dan andere. Zo had de BYD Seal moeite onder vrijwel alle omstandigheden en gaf de auto weinig duidelijkheid over de beperkingen van zijn systemen. De Tesla Model Y waarschuwde wel consequent, maar wist botsingen in mist niet altijd te voorkomen. De Mercedes CLA scoorde goed in mist, maar had juist moeite met lichte regen. Subaru viel positief op door helder te communiceren wanneer systemen niet goed functioneerden.

Te vaak ingrijpen is ook een probleem

Niet alleen het falen van systemen vormt een risico. Volgens Brecht Vanhaelewyn zit het gevaar ook in het tegenovergestelde: systemen die te snel reageren. "Iedereen weet dat die systemen niet perfect werken”, zegt hij.

Hij wijst op zogenaamde ‘false positives’: situaties waarin een auto plotseling remt zonder echte reden, bijvoorbeeld door schaduwen of natte wegmarkeringen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Bestuurders raken gewend aan valse alarmen en reageren daardoor mogelijk te laat wanneer het wél nodig is. Bovendien kan een onverwachte noodstop leiden tot een kop-staartbotsing.

Technologie heeft grenzen

De meeste systemen combineren camera’s met radar. Sommige auto’s gebruiken daarnaast LiDAR, een technologie die met lasers de omgeving scant. Hoewel dat vaak als de toekomst van autonoom rijden wordt gezien, blijkt ook dit systeem niet feilloos. In mist kunnen lasers bijvoorbeeld verstoord worden door waterdruppels.

Daar komt bij dat LiDAR duur is en lastig netjes in het ontwerp van een auto te verwerken. Verwachtingen zijn daardoor hoog, maar in de praktijk blijft een doorbraak voorlopig uit.

Blijf zelf opletten

De belangrijkste les? Vertrouw niet blind op technologie. "De huidige sensortechnologie presteert onder slechte weersomstandigheden niet beter dan een alerte menselijke bestuurder”, zegt Kaesemans. "Technologie is nooit een excuus om minder aandachtig te zijn.”

Een simpele tip kan al helpen: houd sensoren schoon. Vuil, sneeuw of ijs kan camera’s en radars blokkeren. En blijf altijd klaar om zelf in te grijpen, ook als je auto zegt dat hij het wel regelt.