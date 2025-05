Beurs Amsterdam sluit lager in aanloop naar cijfers Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een verlies gesloten, net zoals veel andere beurzen in Europa. Beleggers waren waakzaam in de aanloop naar kwartaalcijfers die de belangrijke AI-chipontwikkelaar Nvidia in de late avond bekendmaakt in de Verenigde Staten. Die resultaten zijn een barometer van de stand van de AI-sector, waar de verwachtingen hooggespannen zijn. Daarnaast liepen de rentes op staatsobligaties weer op na een teleurstellend verlopen veiling van Japanse staatsobligaties.

De AEX-index sloot 0,6 procent lager op 924,41 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1505,50 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,8 procent.

Het overgrote deel van de 25 hoofdfondsen in de AEX sloot lager. Verzekeraar NN was met een koerswinst van 1,1 procent de grootste stijger. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich zakte 2 procent en was de sterkste daler.