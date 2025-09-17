Beurs in Amsterdam met bescheiden winst richting rentebesluit Fed

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst gesloten. Beleggers wachtten het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten af. Naar verwachting verlaagt de centralebankenkoepel de leenkosten met een kwart procentpunt, maar de financiële markten kijken ook uit naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De AEX-index steeg 0,4 procent tot 914,81 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 890,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,1 procent. Parijs sloot 0,4 procent lager.

Het rentebesluit van de Fed volgt op maanden waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn greep op het instituut probeerde te vergroten. Hij probeerde tevergeefs bestuurder Lisa Cook per direct te ontslaan en benoemde zijn adviseur Stephen Miran tot nieuw bestuurslid van de Fed.

PostNL

Aandelen van post- en pakketbezorger PostNL hielden niets over van hun eerdere koerswinst en eindigden 0,5 procent lager. Aanvankelijk reageerden beleggers enthousiast op de groeidoelen van het bedrijf, dat in de ochtend een koerssprong van zo'n 10 procent maakte. Analisten van ING wezen erop dat de doelen voor 2028 nogal ambitieus lijken. Ook is nog onzeker of en hoe het ministerie van Economische Zaken PostNL tegemoet wil komen op de postmarkt.

Betaaldienstverlener Adyen eindigde bovenaan in de AEX met een winst van bijna 4 procent. Onderaan eindigde gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich met een verlies van 2,4 procent.

Koersdaling Triodos

CVC was ook in het nieuws. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt topman Rob Lucas binnen twee jaar op te stappen bij de investeerder. Het aandeel zakte in de MidKap 0,1 procent.

Bij de kleinere fondsen verloor Triodos 1,5 procent. De bank bouwt zijn activiteiten in Duitsland af, omdat de groei daar tegenvalt. Dit neemt een hap van 12 miljoen euro uit de winst dit jaar.

Euro- en oliekoersen

De euro verloor wat terrein ten opzichte van de dollar, na een sterke opmars een dag eerder. Een euro was 1,1848 dollar waard. Olie werd 0,5 procent goedkoper op 64,19 dollar per vat. Ook Brentolie zakte 0,5 procent tot 68,14 dollar per vat.