Geërgerde linkse oppositie vindt VVD te terughoudend over Gaza

DEN HAAG (ANP) - Linkse oppositiepartijen stoorden zich tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aan de in hun ogen te afwachtende houding van VVD-leider Dilan Yeşilgöz over het Israëlische geweld in Gaza. PvdD en Volt riepen de liberale politica op om te spreken van een genocide, nu ook een VN-commissie tot dat oordeel is gekomen. Maar daarin ging ze niet mee. Ze wilde ook niet instemmen met het verzoek om gewonde kinderen uit Gaza naar Nederlandse ziekenhuizen te halen.

Volt-leider Laurens Dassen vroeg Yeşilgöz om te reageren op "het zoveelste rapport in korte tijd dat concludeert dat wat daar gebeurt genocide is". Yeşilgöz zegt het VN-rapport nog niet gelezen te hebben. Ook wacht ze liever de reactie van het kabinet af. Ze noemde de situatie in Gaza "schrijnend", maar sprak niet van een genocide.

Dassen verwees daarop naar de deskundigen die al veel langer spreken van een genocide. "Wat is de VVD van plan om te gaan doen om te voorkomen dat wij onze geloofwaardigheid op het internationale toneel volledig verliezen?"