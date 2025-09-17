Palestijnse beweging: EU-plannen tegen Israël zijn geen sancties

AMSTERDAM (ANP) - Het opheffen van handelsvoordelen die Israël heeft rond het exporteren van onder meer groente en fruit naar Europa, zoals de Europese Commissie voorstelt, zijn geen echte sancties. Hoewel dit na twee jaar "een historische stap vooruit is", is "het weghalen van voordelen of een voorkeursbehandeling geen echte boycot", reageert een woordvoerder van de beweging Boycot, Desinvestering, Sancties (BDS) in Nederland.

Ook het weren van twee extremistische Israëlische ministers zal volgens de Nederlandse tak van BDS, een wereldwijde door Palestijnen geleide beweging, weinig veranderen aan de situatie van Palestijnen. "Zij zijn niet de enigen die gesanctioneerd moeten worden. Het is niet alleen de regering van Netanyahu, maar een lange historie van etnische zuivering, apartheid en nu de genocide van een inheems volk", zegt de BDS-woordvoerder.