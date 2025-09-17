ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse beweging: EU-plannen tegen Israël zijn geen sancties

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 18:06
anp170925162 1
AMSTERDAM (ANP) - Het opheffen van handelsvoordelen die Israël heeft rond het exporteren van onder meer groente en fruit naar Europa, zoals de Europese Commissie voorstelt, zijn geen echte sancties. Hoewel dit na twee jaar "een historische stap vooruit is", is "het weghalen van voordelen of een voorkeursbehandeling geen echte boycot", reageert een woordvoerder van de beweging Boycot, Desinvestering, Sancties (BDS) in Nederland.
Ook het weren van twee extremistische Israëlische ministers zal volgens de Nederlandse tak van BDS, een wereldwijde door Palestijnen geleide beweging, weinig veranderen aan de situatie van Palestijnen. "Zij zijn niet de enigen die gesanctioneerd moeten worden. Het is niet alleen de regering van Netanyahu, maar een lange historie van etnische zuivering, apartheid en nu de genocide van een inheems volk", zegt de BDS-woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (10)

Wat Alexia, Ariane en Amalia kunnen, kan jij ook: Hoe je je hoofd moet houden om perfect op de foto te komen

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-533668509

Europa geeft Trump weer zijn zin. Nu over Russische olie

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

Loading