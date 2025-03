Beurs in Amsterdam met winst richting Fed-besluit

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een aanzienlijke winst gesloten in de aanloop naar het rentebesluit in de Verenigde Staten. De Federal Reserve houdt de rentestanden waarschijnlijk onveranderd, maar veel aandacht gaat uit naar de economische prognoses en de toelichting van beleidsmakers van de centrale bank.

De AEX sloot met een winst van 1 procent op 922,75 punten. De MidKap sloot juist licht lager op een stand van 882,24 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen respectievelijk 0,1 en 0,7 procent, terwijl in Frankfurt een min van 0,4 procent op de koersenborden stond.

In Turkije was sprake van een verkoopgolf na de arrestatie van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij geldt als een belangrijke politieke uitdager van premier Recep Tayyip Erdogan en beleggers schrokken van de ingreep die door critici een couppoging wordt genoemd.

De belangrijkste graadmeter van de beurs in Istanbul sloot 8,7 procent lager. De Turkse lira ging hard onderuit en bereikte zijn laagste niveau ten opzichte van de dollar ooit.