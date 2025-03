Franse stad heeft opvallende oplossing in strijd tegen voedselverspilling: gratis kippen

In de Franse stad Colmar loopt al sinds 2015 een bijzonder succesvol project: inwoners krijgen gratis kippen om voedselverspilling tegen te gaan. Het resultaat? Een lokale gemeenschap die niet alleen duurzamer leeft, maar ook elke dag verse eitjes op tafel heeft.

Het begon allemaal met een verkiezingsbelofte van de toenmalige burgemeester, die beloofde dat elk gezin een kip zou krijgen. Deze belofte werd werkelijkheid toen de gemeente in samenwerking met lokale kippenboerderijen startte met het uitdelen van kippen, twee per huishouden. De deelnemers moesten wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals voldoende ruimte hebben en zelf een kippenhok regelen.

Wat begon als een experiment in vier gemeenten is inmiddels uitgegroeid tot een groot succes. Anno 2025 hebben maar liefst 5.282 kippen een nieuw thuis gevonden bij de inwoners van Colmar en omgeving. Deze gevederde afvalverwerkers hebben samen al meer dan 273 ton aan keukenresten omgezet in voedzame mest en eieren. Het initiatief heeft navolging gekregen in andere Franse steden.

Niet overal een goed idee

Toch is het niet overal een goed idee om zomaar kippen uit te delen, waarschuwen experts. In landen als de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk kunnen strenge regelgeving rond vogelgriep en de hoge kosten voor voer en huisvesting roet in het eten gooien. Ook wijzen onderzoekers erop dat mensen juist méér voedsel kunnen gaan weggooien als ze weten dat de kippen het toch wel opeten.

In Colmar heeft het project een onverwacht positief neveneffect: het versterkt de sociale banden in de buurt. Buren helpen elkaar met de verzorging van de kippen tijdens vakanties en delen hun ervaringen. Het project is zo'n succes dat alle twintig gemeenten in de regio nog steeds meedoen. En voor wie in de regio leeft en ook een kip wil adopteren: de inschrijving voor de volgende ronde in juni 2025 is inmiddels geopend.

Bron: BBC