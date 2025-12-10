Beurs in Amsterdam verliest in aanloop naar rentebesluit Fed

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een verlies gesloten. Ook op andere Europese beurzen waren voornamelijk minnen te zien op de koersenborden, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten.

De AEX sloot 0,4 procent lager op 943,74 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 899,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent, terwijl Londen een bescheiden winst boekte.

De Fed zal naar verwachting de rente voor de derde keer op rij verlagen om zo de economie en de arbeidsmarkt te stimuleren. Mogelijk blijkt opnieuw dat de meningen onder de beleidsmakers verdeeld zijn. Voor beleggers zijn ook de nieuwe verwachtingen van de Fed-leden omtrent de rentestappen, inflatie en economie in het komende jaar belangrijk.