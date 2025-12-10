ECONOMIE
IJsland doet ook niet mee aan Eurovisie Songfestival 2026

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 17:54
anp101225181 1
REYKJAVIK (ANP) - IJsland gaat in navolging van onder meer Nederland en Spanje volgend jaar niet naar het Eurovisie Songfestival. Dat is woensdag besloten tijdens een bestuursvergadering van de publieke omroep RÚV, maakte de omroep zelf bekend. Vorige week maakte de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het songfestival, bekend dat Israël mee mag doen aan de editie van volgend jaar in Oostenrijk. Hierop besloot een aantal landen het evenement te boycotten.
Volgens een verklaring van de RÚV heeft de deelname van de Israëlische omroep KAN de laatste tijd tot verdeeldheid geleid. "Uit het publieke debat in dit land en de reactie op de beslissing van de EBU van vorige week blijkt duidelijk dat er geen vreugde of vrede zal heersen met betrekking tot de deelname van RÚV aan het Eurovisie Songfestival. Daarom heeft RÚV vandaag besloten de EBU te laten weten dat RÚV volgend jaar niet zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival."
