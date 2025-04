Beurs in Tokio sluit fors lager na ingaan Amerikaanse heffingen

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Tokio is woensdag weer met een fors verlies gesloten. De markten staan wereldwijd onder druk door zorgen over de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft laten ingaan en mogelijke vergeldingsmaatregelen. Na enig herstel op dinsdag eindigde de Nikkei in Tokio een dag later 3,9 procent lager.

De 'wederkerige' heffingen die Trump vorige week aankondigde zijn woensdag definitief ingegaan. Veel Aziatische landen, die een handelsoverschot in goederen hebben met de Verenigde Staten, hebben nu te maken met hoge importbelastingen.

Ook buiten Japan leden veel Aziatische beurzen forse verliezen door de handelsspanningen. De Kospi in Seoul koerste 1,7 procent lager en de beurs in de Taiwanese hoofdstad Taipei zakte 5,8 procent. Dit gebeurde nadat de aandelenbeurzen in New York dinsdag aanzienlijke winsten zagen omslaan in verliezen, toen duidelijk werd dat Trump de importheffingen voor China verder ophoogt naar meer dan 100 procent.